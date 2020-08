Esporte Mais reforços? Vice do Vila Nova ‘indica’ acertos para a disputa da Série C Em uma rede social, Leandro Bittar pediu para o presidente Hugo Jorge Bravo escolher números entre 3, 7, 9 ou 11. Na sequência, clube anuncia zagueiro (3) e atacante (11)

O torcedor do Vila Nova pode ficar esperançoso quanto a possibilidade de mais reforços serem anunciados pelo time colorado. Pelo menos é o que o vice-presidente do Tigre deixou a entender em uma publicação no Twitter, neste sábado (1º) antes do clube confirmar as contratações de Raphael Lucas e Saimon. Em conversa iniciada pelo presidente Hugo Jorge Bravo, o vice-presidente do time colorado pediu para o colega do executivo do Tigre, às 15h21, escolher um número entre as opções 3, 7, 9 ou 11. A resposta, publicada às 16h17, foi: “B...