Esporte Mais maduro, Léo Sena exalta crescimento no Goiás Prata da casa, meia se destacou na Série A e quer evoluir em 2020. Diretoria tenta renovar contrato

O ano de 2019 foi a quarta temporada de Léo Sena como profissional. Desde sua estreia pelo Goiás, no empate em 2 a 2 com o Atlético-GO, no dia 14 de fevereiro de 2016, pelo Campeonato Goiano, o meio-campista participou de 176 jogos e conquistou três títulos estaduais, além de um acesso à elite do futebol brasileiro. Com brilho na temporada, Léo Sena credita a boa fase ao a...