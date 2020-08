Esporte Mais eficiente, Goiás vence Atlético-GO, ultrapassa rival e respira na Série A Daniel Bessa aproveita falha na saída de bola de Everton Felipe e dá vitória ao time esmeraldino

No fio da navalha, o Goiás recebeu o Atlético-GO sob os olhares do novo técnico Thiago Larghi e teve seu esforço premiado. Com gols de Daniel Bessa e Victor Andrade, ambos aproveitando falhas do Dragão, o time esmeraldino venceu a primeira nesta edição da Série A do Campeonato Brasileiro, ao bater o rival, por 2 a 0. Com o resultado, o Goiás chega a quatro pontos na t...