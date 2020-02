Esporte 'Mais do que ir à 7ª Olimpíada, quero lutar pelo pódio', diz Robert Scheidt Velejador confirmou lugar na Olimpíada e explica como faz para ser competitivo aos 46 anos

Aos 46 anos, Robert Scheidt confirmou a sua vaga na classe Laser dos Jogos de Tóquio-2020. Maior medalhista olímpico da história do país com dois ouros, duas pratas e um bronze, o velejador está em 29.º lugar no Mundial, que está sendo realizado em Melbourne, na Austrália, mas já confirmou o seu lugar no Japão. "Claro que é uma marca importante, porém mais que participar d...