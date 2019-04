Esporte Mais de cinco mil ingressos já foram vendidos para Goiás x São Paulo Jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro marca estreia do time esmeraldino em casa

O Goiás espera casa cheia para o jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (01), no Estádio Serra Dourada, válido pela 2ª rodada do Brasileirão. No primeiro dia de vendas dos ingressos, a torcida deu sinal de que vai corresponder às expectativas. Até às 18 horas desta segunda-feira (29), 5.614 ingressos já haviam sido comercializados. As vendas continuam nesta ...