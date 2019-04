Esporte Mais de 2 meses depois, Neymar volta a treinar no PSG: 'Eu tava ficando louco' Atacante comemora retorno às atividades após se recuperar de lesão sofrida no pé direito

Neymar está de volta a um campo de futebol. Pouco mais de dois meses após sofrer uma lesão no quinto metatarso do pé direito em uma partida do Paris Saint-Germain, o atacante brasileiro realizou nesta quarta-feira o primeiro treinamento em campo, com bola, no CT do clube, em Paris. E disse que estava "louco" para voltar a treinar. "Meus amigos, voltei... eu tava fic...