Esporte Mais da metade dos times da Série A já admite recorrer à linha de crédito da CBF Três times da elite do Brasileiro já garantem que estão interessados em receber os R$ 5 milhões: Sport, Grêmio e Flamengo

A maioria dos times da Série A do Campeonato Brasileiro já sinaliza ter interesse a contar com a linha de crédito de R$ 100 milhões oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para socorrer as equipes dos impactos financeiros da pandemia do novo coronavírus. A reportagem entrou em contato com os 20 clubes da elite nacional e 11 deles ou garantem que vão p...