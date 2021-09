Esporte Mais confiante, Michael voltou a brilhar no Flamengo Atacante deslancha no Flamengo com atuações e gols decisivos. Técnicos que comandaram Michael no futebol goiano falam de evolução

Os dias de críticas e atuações irregulares fazem cada vez mais parte do passado para o atacante Michael no Flamengo. Aos 25 anos e na segunda temporada pelo clube carioca, o jogador revelado no futebol goiano vive o melhor período com a camisa rubro-negra e tem sido decisivo com gols, assistências e boas atuações. Ex-companheiros, técnicos que treinaram o atleta e com...