Esporte Maior joia do Flamengo no momento, Reinier renova contrato com o clube até 2024 A multa rescisória anterior no contrato do atleta, que ia até dezembro de 2020, era de cerca de 70 milhões de euros (em torno de R$ 323 milhões)

Uma das maiores promessas do Flamengo nos últimos anos, o meia Reinier, de 17 anos, renovou seu contrato com o clube carioca até outubro de 2024. A informação foi divulgada no próprio site oficial do time e replicada nas redes sociais oficiais neste sábado. Ao lado do presidente Rodolfo Landim e do vice de futebol Marcos Braz, o atleta expressou a satisfação pelo acordo...