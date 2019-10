Esporte Maior goleador da Europa no ciclo 2018/2019, Messi recebe sua 6ª Chuteira de Ouro Argentino marcou 36 vezes no Campeonato Espanhol e ficou à frente de Kylian Mbappé, que marcou 33 vezes no na liga francesa

Maior artilheiro de um torneio doméstico europeu na temporada 2018/2019, Lionel Messi recebeu nesta quarta-feira (16), em Barcelona, pela sexta vez em sua carreira o prêmio Chuteira de Ouro. Com 36 gols marcados em 34 partidas realizadas na edição passada do Campeonato Espanhol, o astro argentino também faturou essa honraria pelo terceiro ano consecutivo. Com o s...