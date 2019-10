Esporte Maior campeã, Nigéria estreia no Mundial sub-17 com vitória em Goiânia Em jogo emocionante e com seis gols, nigerianos venceram, de virada, a Hungria por 4 a 2, no Estádio Olímpico

A busca pelo sexto título mundial sub-17 começou emoção e vitória para a Nigéria. A equipe africana saiu atrás no placar, mas buscou a virada diante da Hungria, no Estádio Olímpico, neste sábado (26), no primeiro dia de jogos da Copa do Mundo da categoria. Os gols da vitória de 4 a 2 dos nigerianos foram anotados por Tijani (duas vezes), Ibrahim, Adeniyi - Komáromi e...