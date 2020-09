Esporte Maior artilheira do Santos, Ketlen joga pensando na avó Quando estava viva, sra. Dozolina escutava jogos do Peixe pelo rádio na época que Pelé vestia a camisa 10 do time alvinegro

Ninguém deve dizer a Ketlen Wiggers, 28, que destino não existe. Sua avó Dozolina, que nunca saiu de Rio Fortuna, no interior de Santa Catarina, sintonizava o rádio para escutar os jogos do Santos nos anos 1960, época em que Pelé vestia a camisa 10. Quando a jogadora fez o 100º gol pelo time, no último dia 13, sobre o Minas Icesp, na Arena Barueri, foi na avó qu...