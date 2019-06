Esporte Maior artilheira das Copas, Marta celebra feito: 'Dedico às mulheres' Eleita seis vezes a melhor do Mundo, Marta chegou aos 17 gols em diferentes edições do Mundial e se tornou, de maneira isolada, a maior artilheira das Copas

O triunfo do Brasil por 1 a 0 sobre a Itália, nesta terça-feira (18), classificou a seleção às oitavas de final o Mundial Feminino e também foi histórico para Marta. Ao converter cobrança de pênalti aos 28 minutos do segundo tempo, chegou aos 17 em diferentes edições da competição, se tornando a maior artilheira das Copas, com um a mais do que o alemão Miroslav Klose. ...