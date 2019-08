Esporte Mailson é desfalque no Vila Nova diante do Guarani Mateus Anderson deve ganhar vaga no ataque do Vila Nova

A delegação do Vila Nova viajou desfalcada do atacante Mailson. Com dores no joelho, o atacante foi vetado e abre espaço no ataque titular do Tigre contra o Guarani, nesta sexta-feira (16), em Campinas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mailson sofreu uma pancada no joelho na partida contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, e fez fisioterapia durante a semana...