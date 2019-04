Esporte Maicon e Geromel voltam a treinar e Renato confirma força máxima contra o Santos Arena do Grêmio recebe o duelo entre o time gremista e o Santos, de Jorge Sampaoli. Partida será disputada no domingo (28), a partir das 11 horas, na 1ª rodada da Série A

Depois de terem ficado fora da atividade realizada na última quinta-feira no CT Luiz Carvalho, o volante Maicon e o zagueiro Geromel voltaram a treinar na manhã desta sexta (26), em Porto Alegre, e estão confirmados no duelo que o Grêmio fará neste domingo (28), às 11 horas, contra o Santos, na arena gremista, em sua estreia no Brasileirão. E logo após o treinamen...