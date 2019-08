Esporte Magno Nazaret conquista prata na prova do contrarrelógio no ciclismo do Pan Brasileiro completou a prova com o tempo de 46min17s44, pouco mais de 1min54 atrás do colombiano Daniel Martinez Poveda, primeiro colocado

O Brasil conquistou a medalha de prata na prova do contrarrelógio no ciclismo estrada dos Jogos Pan-Americanos, nesta quarta-feira, em Lima. Magno Nazaret completou a prova com o tempo de 46min17s44, pouco mais de 1min54 atrás do colombiano Daniel Martinez Poveda, primeiro colocado. O chileno José Rodriguez Aguilar completou o pódio. Sul-mato-grossense de Dourad...