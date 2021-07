Esporte México surpreende e aplica goleada sobre a França na Olimpíada Com o resultado, os europeus, atuais campeões do mundo, precisam de vitória no domingo, contra a África do Sul, para sonharem com uma vaga nas quartas de final

O México surpreendeu e goleou, por 4 a 1, a poderosa França na abertura do Grupo A do futebol masculino da Olimpíada. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (22), no Estádio de Tóquio. Os gols mexicanos foram marcados por Vega, Córdova, Antuna e Eduardo Aguirre, todos no 2° tempo. O veterano atacante Gignac descontou, de pênalti, para os franceses, também na parte ...