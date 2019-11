Esporte México e Espanha avançam às quartas da Copa do Mundo sub-17 Espanhóis jogaram em Goiânia, na Serrinha, onde eliminaram os senegaleses

México e Espanha estão nas quartas de final da Copa do Mundo sub-17, disputada no Brasil. No estádio da Serrinha, em Goiânia, a seleção espanhol venceu por 2 a 1 a equipe de Senegal e se classificou nesta quarta-feira (6). Os mexicanos jogaram em Brasília, no Bezerrão, e eliminaram o Japão, que não tinha sofrido gols até esta fase, mas perdeu por 2 a 0. As duas e...