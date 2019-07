Esporte México bate Estados Unidos em Chicago e fatura o seu oitavo título da Copa Ouro

Atuando na casa do rival, no estádio Soldier Field, em Chicago, o México venceu os Estados Unidos por 1 a 0, no final da noite deste domingo, e conquistou o seu oitavo título da Copa Ouro, o principal torneio de futebol entre seleções das nações da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). Maior campeã da história desta competição, a sele...