Esporte Médicos do Goiás descartam cirurgia no rosto de Apodi Após consultar outros especialistas sobre fratura no rosto do lateral direito, a opção foi pelo tratamento conservador de três a seis semanas

O lateral direito Apodi deverá desfalcar o Goiás por até seis semanas devido a uma fratura sofrida no rosto, próximo do olho, na partida contra o Londrina. Após exames e avaliações, os médicos esmeraldinos optaram por um tratamento conservador, que não envolve procedimento cirúrgico. De acordo com o médido Dalton Siqueira, o Goiás consultou um cirurgião buco-maxilo-facial e um o...