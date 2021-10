Esporte Médicos do Atlético-GO desconhecem causa de paradas cardíacas de zagueiro: 'foi uma fatalidade' Coordenador médico do clube explicou que foram realizados testes na chegada do jogador e o laudo cardiológico não apontou nenhuma anomalia

Dois médicos do Atlético-GO, Avimar Teodoro (coordenador médico) e Lucas Ricci (médico do clube), definiram como "fatalidade" o zagueiro Fellipe, de 18 anos, ter sofrido duas paradas cardíacas durante treino do Dragão, nesta terça-feira (12). O jogador tem pouco mais de um mês de clube, após ter sido contratado para reforçar o time nos Campeonatos Goiano e Brasileiro S...