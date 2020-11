Esporte Médico revela insatisfação com trabalho e não crava retorno de Rodrigo Caio O profissional evitou cravar algo sobre a volta do zagueiro, que já faz exercícios leves no campo do Ninho do Urubu.

Em meio ao alto número de lesões que assombram o Flamengo, Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube, concedeu entrevista coletiva e deu as suas explicações para as dificuldades vividas e as razões que fizeram o Rubro-negro reformular o setor. O profissional evitou cravar algo sobre a volta de Rodrigo Caio, que já faz exercícios leves no campo do Nin...