Esporte Médico garante Maradona cinco quilos mais magro e livre da cocaína Maradona dirigiu o Gimnasia em 19 partidas, só obteve seis vitórias e escapou do rebaixamento porque a Associação de Futebol da Argentina (AFA) cancelou a temporada

Caminhada, bicicleta ergométrica e exercícios na esteira durante a pandemia ajudaram Diego Maradona a perder cinco quilos. A informação é do médico Leopoldo Luque, que fez o astro argentino mudar seus hábitos alimentares e ainda largar a cocaína. Em reportagem do jornal "Olé", o doutor contou que foi à casa do técnico do Gimnasia y Esgrima para convencê-lo pessoalment...