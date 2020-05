Esporte Médico do Vila Nova vê dificuldade em conseguir testes para coronavírus Thiago Caixeta aguarda orientações da CBF e faz ressalva à proposta de testagem de atletas para retorno do futebol: "os testes não estão disponíveis nem para todos que realmente precisam"

A nova data de retorno aos treinos foi marcada pelo Vila Nova para a próxima segunda-feira (11). No entanto, a retomada das atividades é tão incerta quanto a volta do futebol no País. O protocolo elaborado pela CBF sofreu ressalvas do Ministério da Saúde. O Tigre aguarda orientações detalhadas da entidade nacional para poder planejar o futuro. A previsão de ...