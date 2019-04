Esporte Médico do Santos prevê Felipe Aguilar liberado para duelo contra o Corinthians Segundo o médico, o jogador de 26 anos vai passar por mais exames e será avaliado diariamente, mas deve estar em campo na segunda-feira (8)

O zagueiro colombiano Felipe Aguilar poderá atuar no jogo de volta contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (1º), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela semifinais do Campeonato Paulista. A previsão foi feita pelo médico Ricardo Galotti, nesta segunda, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, em Santos. "Ele ficou internado esta noite, em observação, e evoluiu b...