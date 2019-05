Esporte Médico do Porto diz que é cedo para projetar futuro de Casillas De acordo com o médico Nélson Puga, o problema não deixará sequelas no atleta de 37 anos

Horas depois de sofrer um enfarte e dar um susto nos colegas do Porto, o goleiro Iker Casillas tranquilizou seus fãs nas redes sociais ao afirmar que está bem. O espanhol, contudo, ainda não sabe quando voltará aos gramados, de acordo com os médicos do clube português. "Tudo sub controle aqui, um grande susto, mas com as forças intactas. Muito obrigado pelas mensa...