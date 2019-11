Esporte Médico do Cruzeiro descarta lesão de Thiago Neves e já prevê retorno de Dedé No sábado, após a derrota por 4 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro, o meia disse que estava com dores na panturrilha e surpreendeu até o técnico Abel Braga

O médico Sérgio Campolina anunciou boas notícias para a torcida do Cruzeiro nesta segunda-feira. O chefe do departamento médico do clube mineiro garantiu que o meia Thiago Neves está 100%, apesar das dores apontadas pelo jogador no sábado, e previu o retorno próximo do zagueiro Dedé, para as últimas rodadas do Brasileirão. "O Thiago foi avaliado, e não apenas 'olh...