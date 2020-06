Esporte Médico do Brasil de Pelotas morre vítima da Covid-19 José Raymundo tinha 70 anos e contraiu a doença quando foi a um hospital de Bagé (RS) para a realização de duas cirurgias

José Raymundo, médico do Brasil de Pelotas, time da Série B do Campeonato Brasileiro, foi mais uma vítima do novo coronavírus nesta segunda-feira. Ele ficou internado por 85 dias antes de falecer. O enterro será apenas entre familiares. O médico contraiu o novo coronavírus quando foi a um hospital de Bagé (RS) para a realização de duas cirurg...