Esporte Médico do Atlético-GO representa clubes na reunião com COE Gleyder Souza representará as equipes de Goiânia, na tentativa de conseguir liberação para retomada de atividades presenciais dos times em meio à pandemia do novo coronavírus

Gleyder José Nunes de Souza, médico do Atlético-GO, será o representante dos clubes de Goiânia na reunião, às 15 horas desta quarta (27), junto ao Centro de Operações Emergenciais (COE), para explicar detalhadamente os pontos do protocolo elaborado pelo Dragão e divulgado no início do mês. Nesta terça, em reunião com o governador Ronaldo Caiado (DEM), houve divergência quanto ao retorno das atividades. Ele é um dos médicos responsáveis pela elaboração do protocolo médico do clube rubro-negro, baseado no Guia Médico da CBF, ...