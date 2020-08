Esporte Médico do Atlético-GO recorre à CBF para liberação de dupla de atacantes Matheuzinho demonstrou insatisfação em rede social por ter ficado fora da partida contra o Flamengo, no Olímpico, em que o Dragão venceu por 3 a 0

Matheuzinho e Júnior Brandão, atacantes do Atlético-GO, foram vetados antes do jogo em que o Dragão venceu o Flamengo por 3 a 0, na noite de quarta-feira (12). Os dois jogadores testaram positivo para Covid-19 no domingo (9) e, assim, não puderam ser relacionados à partida de estreia do clube na Série A. Nesta sexta-feira (14), o médico do Atlético, Gleyder Sousa, entrará...