Esporte Médico da seleção diz que Marta pode jogar 90 minutos e crê na volta de Formiga Além de Marta e Formiga, a seleção já teve problemas físicos com várias jogadoras - casos, por exemplo, da zagueira Erika e da atacante Andressa Alves -, que causaram cortes antes e durante o Mundial

A seleção brasileira feminina de futebol espera contar com suas principais jogadoras para o duelo deste final de semana pelas oitavas de final do Mundial, que está sendo realizado na França. Nesta quinta-feira, em Lille, após o primeiro treinamento depois da classificação com a vitória sobre a Itália, profissionais do departamento médico conversaram com a imprensa e s...