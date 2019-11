Esporte Média de público do Vila Nova é a pior desde que voltou da Série C Com 2.559 pagantes de média, Tigre registra pior número de torcedores desde que voltou da 3ª Divisão. Em 2019, equipe completou quatro edições na Série B

O ano ruim do Vila Nova em campo resultou na ausência do torcedor nos jogos do clube na Série B. Com 2.559 pagantes de média, a edição de 2019 da competição nacional registrou a pior média do clube desde que retornou da Série C, em 2015. Em 2016 foram 4.494 pagantes de média. Nas duas temporadas seguintes, o clube colorado figurou na parte de cima da classificação e...