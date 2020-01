Esporte Mão cheia! Superior, Atlético goleia Goiânia no 1º clássico do Goianão No primeiro clássico do Goianão 2020, rubro-negra vence por 5 a 0 em estreia do técnico Cristóvão Borges

Ausente do calendário do futebol regional desde 2007, quando se enfrentaram duas vezes naquele ano pela elite do Estadual, o clássico entre Atlético e Goiânia voltou ao estádio neste domingo (26), no Olímpico. No jogo de estreia do treinador do Atlético, Cristóvão Borges, de 60 anos, o rubro-negro foi bem mais organizado, melhor taticamente e, com elenco mais experiente, n...