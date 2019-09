Esporte Mãe que narra jogos do Palmeiras para filho deficiente visual leva prêmio da Fifa Silvia Grecco e Nickolas ganham honraria na categoria de melhor torcedor durante em cerimônia em Milão, na Itália

A Fifa anunciou nesta segunda-feira, em Milão, na Itália, a lista dos destaques do ano no futebol e coroou também uma torcedora brasileira. A palmeirense Silvia Grecco recebeu o prêmio de melhor torcedora, batizado de Fifa Fan Award, por ir ao estádio junto com o filho portador de deficiência visual, Nickollas, de 12 anos, e narrar para ele os lances das partidas. Congratulati...