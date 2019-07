Esporte Mãe hostilizada ao lado do filho no Gre-Nal relembra agressão: 'Era uma fúria' No final da partida, ela acompanhada do filho de apenas seis anos, foi hostilizada por colorados, após ter erguido uma camisa do time tricolor, em um setor destinado para torcida do Internacional

