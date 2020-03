Esporte Mãe do jogador Cristiano Ronaldo sofre AVC em Portugal Dolores, de 65 anos, teve um AVC isquémico, causado por obstrução nas artérias do cérebro

Dolores Aveiro, mãe do jogador Cristiano Ronaldo, foi internada às pressas durante a madrugada desta terça-feira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, Cidade na Ilha da Madeira, após sofrer acidente vascular cerebral (AVC). De acordo com a imprensa portuguesa, Dolores, de 65 anos, teve um AVC isquémico, causado por obstrução nas artérias do cérebro, e...