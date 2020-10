Esporte Mãe do atacante Rafael Moura, do Goiás, morre vítima de câncer “Dona” Junia lutava contra um câncer de mama. Ela estava internada em Belo Horizonte e faleceu na noite desta sexta-feira (2). Nas redes sociais, Goiás se solidariza

Junia Moura, mãe do atacante Rafael Moura, do Goiás não resistiu a um câncer na mama e morreu, aos 55 anos, na noite desta sexta-feira (2). O jogador de 37 anos e sua irmã, Amanda Moura, publicaram mensagens nas quais informam sobre o falecimento da “Dona Junia”, como a mãe do atleta esmeraldino era conhecida. Na manhã deste sábado (3), o Goiás publicou mensagem ...