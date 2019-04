Esporte Márquez vence etapa da Argentina na MotoGP; Rossi fica em 2º Com o resultado, Márquez assumiu a liderança do campeonato, com 45 pontos, quatro a mais que Dovizioso. Rossi tem 31

Marc Márquez venceu neste domingo (31) a etapa da Argentina de MotoGP, no circuito Termas de Río Hondo. O espanhol da equipe Honda, que obteve a 61ª volta na carreira, completou as 25 voltas em 41min43s688. Os italianos Valentino Rossi, da Yamaha, e Andrea Dovizioso, da Ducati, completaram o pódio. Com o resultado, Márquez assumiu a liderança do campeonato, com 45 pont...