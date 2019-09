Esporte Má fase do Vila Nova reflete em escassez ofensiva

A má fase do Vila Nova na Série B pode ser constatada pelos números da equipe na competição. Com apenas 34,8% de aproveitamento geral, o Tigre é o pior mandante e luta contra queda à Série C. O time goiano aparece também em outra lista ruim. Entre os 40 clubes das duas principais divisões do Campeonato Brasileiro (disputadas por pontos corridos e por 20 equipes, cada),...