Esporte Lyon vence o Juventus e briga por empate para ganhar vaga nas quartas da Liga dos Campeões Na partida, foram 11 finalizações do Lyon, incluindo uma bola no travessão em cabeçada de Ekambi após cobrança de escanteio, contra apenas quatro da Juventus

O Lyon largou na frente da Juventus por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, no Parc OL, na França, o time francês jogou melhor, principalmente no primeiro tempo, venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate em Turim, no dia 17 de março, para eliminar a equipe de Cristiano Ronaldo. Tousart fez o gol. A primeira chance foi da...