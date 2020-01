Esporte Lyon oficializa contratação de Bruno Guimarães por mais de R$ 90 milhões

Bruno Guimarães agora é oficialmente jogador do Lyon. Nesta quinta-feira, o clube francês confirmou a contratação do meio-campista junto ao Athletico Paranaense e explicou que vai desembolsar 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões) pela transação. O Athletico-PR ainda terá direito a 20% do lucro de uma transação futura de Bruno Guimarães, que assinou...