Lyon oficializa a contratação do volante Jean Lucas, ex-Flamengo e Santos

Quase uma semana depois que o Santos foi avisado que o volante Jean Lucas, que estava emprestado pelo Flamengo, não ficaria mais no elenco do técnico argentino Jorge Sampaoli, o Lyon, da França, anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do jogador de 22 anos junto ao clube carioca. O time francês pagou cerca de oito milhões de euros (quase R$ 35 milhões) n...