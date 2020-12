Esporte Lyon derrota PSG, e Neymar sai chorando após entrada dura de Thiago Mendes Brasileiro do Lyon acabou expulso após revisão do lance no VAR

O Lyon venceu o PSG por 1 a 0, neste domingo (13), pela 14ª rodada do Campeonato Francês. O jogo foi realizado no Parc des Princes, em Paris. Com o resultado, o PSG chegou a 28 pontos na tabela e é o terceiro colocado. O Lyon, por sua vez, ficou com 29 pontos e ocupa a vice-liderança. O único gol do jogo foi marcado por Tino Kadewere , aos 35 minutos do primeiro...