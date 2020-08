Esporte Lyon confirma hegemonia no futebol feminino e vence 5ª Champions seguida Com a vitória por 3 a 1 contra o Wolfsburg (ALE), a equipe francesa igualou o recorde do time masculino do Real Madrid, que era o único a ganhar cinco taças seguidas do torneio europeu

O Lyon confirmou sua soberania no futebol feminino ao conquistar, neste domingo (30), o quinto título consecutivo da Champions League, o sétimo em dez anos. Com a vitória por 3 a 1 contra o Wolfsburg (ALE), a equipe francesa igualou o recorde do time masculino do Real Madrid, que até agora era o único a ganhar cinco taças seguidas do torneio europeu, de 1956 a 1960...