Esporte Lyon atropela o Barcelona e fatura o tetra consecutivo da Liga dos Campeões Essa é a quarta conquista consecutiva da equipe francesa, que foi liderada pela norueguesa Ada Hegerberg, que foi às redes três vezes na decisão

A supremacia do Lyon está mantida no futebol feminino da Europa. A equipe francesa chegou ao seu sexto título na Liga dos Campeões desde 2011 ao bater o Barcelona por 4 a 1, neste sábado (18). Foi a quarta conquista seguida do time liderado pela norueguesa Ada Hegerberg, maior artilheira da história do torneio, que foi às redes três vezes na decisão, disputada em Budapeste, H...