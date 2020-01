Esporte Luxemburgo indica que Palmeiras terá dupla de defesa com Felipe Melo e Gómez O intuito de Luxemburgo é avaliar todos os jogadores nas duas partidas da Florida Cup, na quarta contra o Atlético Nacional, e no sábado, diante do New York City

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, fez nesta segunda-feira (13), em Orlando, a primeira montagem do sistema defensivo do time e indicou a formação de uma dupla de zagueiros. O treinador comprovou a ideia de colocar o volante Felipe Melo recuado para o setor e fez o jogador atuar ao lado do paraguaio Gustavo Gómez no trabalho realizado nos Estados Unidos. ...