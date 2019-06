Esporte Luxemburgo fecha treino e faz mistério no Vasco para encarar o Internacional Vanderlei Luxemburgo pode contar com os retornos do volante Raul e do goleiro Fernando Miguel

Com uma atividade fechada à imprensa nesta quinta-feira, no CT do Almirante, na zona norte do Rio de Janeiro, o Vasco encerrou a preparação para a partida em casa contra o Internacional, nesta sexta, no estádio de São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo adotou o clima de mistério na tentativa de conquistar a primeira v...