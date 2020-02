Esporte Luxemburgo esboça o Palmeiras com duas mudanças para encarar a Ponte Preta A equipe titular escolhida pelo treinador foi: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Willian, Luiz Adriano e Dudu

O Palmeiras deve ter duas novidades diante da Ponte Preta, sábado (8), no Moisés Lucarelli, em Campinas, em relação ao time que perdeu para o Red Bull Bragantino no último domingo. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um coletivo nesta quinta-feira e esboçou o time com Zé Rafael e Willian. No meio de campo, Gabriel Menino perdeu o lugar no time titular. O setor ter...