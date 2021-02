Esporte Luxemburgo define saída do Vasco e se despede do time em jogo com Goiás Como não atingiu o objetivo de manter o time carioca na Série A, o treinador vai deixar o clube sem receber nada, conforme acordo estabelecido antes de sua contratação

O técnico Vanderlei Luxemburgo até se colocou à disposição do Vasco para uma "reconstrução" na Série B após o empate em 0 a 0 com o Corinthians, mas o treinador não está nos planos da diretoria e está de saída do clube. Sua despedida acontecerá na partida desta quinta-feira (25), contra o Goiás, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Cruzmaltino praticamente i...