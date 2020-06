Esporte Luxemburgo critica volta do futebol: 'Não pode um lugar liberar e outro, não' Técnico do Palmeiras tem mantido contato com os jogadores só por videoconferência

Longe da área técnica e do gramado, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, mantém contato com os jogadores só por videoconferência. E foi graças à essa tecnologia que o treinador concedeu entrevista ao Estadão para comentar sobre o período de quarentena em São Paulo e a expectativa de retorno dos jogos no Brasil. Para o treinador, o futebol só deveria voltar...